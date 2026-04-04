Maßnahmen in Schliengen: Die Kosten liegen unter dem Planansatz

Die seit 2013 laufende Umrüstung der Straßenbeleuchtung in Schliengen mit moderner LED-Technik geht weiter. Auch mit dem Neubau der Grundschule Mauchen geht es voran.
In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Gemeinderat einstimmig, einen Auftrag an die Rheinfeldener Firma Naturenergie Netze zu vergeben. Er umfasst Materialien und Montage der neuen sowie Abbau und Entsorgung von alten Leuchten im Gebiet Sonnenstück und den Ortsteilen Liel, Niedereggenen, Obereggenen und Schallsingen. Die beauftragte Firma ist mit einem Angebotspreis von knapp 39 000 Euro die günstigste Bieterin in der Ausschreibung.