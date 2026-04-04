Maßnahmen in Schliengen: Die Kosten liegen unter dem Planansatz

Die seit 2013 laufende Umrüstung der Straßenbeleuchtung in Schliengen mit moderner LED-Technik geht weiter. Auch mit dem Neubau der Grundschule Mauchen geht es voran.

In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Gemeinderat einstimmig, einen Auftrag an die Rheinfeldener Firma Naturenergie Netze zu vergeben. Er umfasst Materialien und Montage der neuen sowie Abbau und Entsorgung von alten Leuchten im Gebiet Sonnenstück und den Ortsteilen Liel, Niedereggenen, Obereggenen und Schallsingen. Die beauftragte Firma ist mit einem Angebotspreis von knapp 39 000 Euro die günstigste Bieterin in der Ausschreibung.

Erfreulich für die Gemeinde: Die neue Beleuchtungstechnik spart nicht nur Stromkosten und Wartungsaufwand, der Anschaffungspreis liegt auch um elfeinhalb Prozent unter dem Planansatz von 44 000 Euro. Die anderen Angebote lagen deutlich höher und hätten zudem nicht alle Posten der Ausschreibung berücksichtigt wie Montage, Demontage und Entsorgung, erklärte Bürgermeister Christian Renkert. Die neue Beleuchtungstechnik sei nicht nur ökologisch und wirtschaftlich von Vorteil, sondern verbessere auch die Verkehrssicherheit.

Elf Prozent unter der im Haushalt veranschlagten Summe

Es geht außerdem voran mit dem Neubau der Grundschule Mauchen. In der Sitzung des Gemeinderats teilte Bauamtsleiter Andreas Kiesewetter mit, dass das Gewerk Elektroarbeiten gemäß eines Ratsbeschlusses vom 26. Februar, die Gemeinde mit der Vergabe an den günstigsten Bieter zu bevollmächtigen, an die Müllheimer Firma Elektro-Heitz vergeben wurde. Der Angebotspreis von brutto knapp 272 000 Euro liegt um rund elf Prozent unter der im Haushaltsplan veranschlagten Summe von knapp 307 000 Euro.

Geprüft wurde das Angebot auch von einem Fachplaner der Elektroberatung Südwest, der das Angebot als das wirtschaftlichste bestätigte. Insgesamt sind im Finanzhaushalt für das Jahr 2026 rund 1,5 Millionen Euro für den Neubau der Mauchener Grundschule eingestellt.