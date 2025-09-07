Massenstürze beim „Riderman“: Polizei nennt Details - Rund 70 Verletzte und vier Helis im Einsatz

Nachdem es am Sonntagvormittag zu einem Großaufgebot von Rettungskräften entlang der „Riderman“-Strecke bei Bad Dürrheim gekommen ist, gibt die Polizei nun Details bekannt.
Beim diesjährigen Straßenradrennen „RiderMan“, welches im Großraum Bad Dürrheim ausgetragen wird, kam es am heutigen Sonntag gegen 11.30 Uhr zu zwei Massensturzgeschehen mit einer Vielzahl von Verletzten, welche einen Großeinsatz der Rettungskräfte auslösten. Nach einer Erstmeldung unserer Redaktion, gibt die Polizei am Nachmittag Details zum Unfallgeschehen bekannt.