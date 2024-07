Martin Sellner, der ehemalige Kopf der „Identitären Bewegung“ im deutschsprachigen Raum, macht nach eigenen Angaben am 3. August Station im „Raum Calw“. Anlass ist eine Lesereise. „Calw bleibt bunt“ will das nicht unkommentiert hinnehmen – und ruft am 1. August zu einer Mahnwache auf.