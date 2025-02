Ein Werk von Martin Schiele ist in Kolumbien zu sehen und trägt auch die Fasnet in das ferne Land.

Das Kunstplakat „Fasnacht, Fasnet, Carnaval – Narren überall!“ von Martin Schiele ist Teil der ersten internationalen Karnevalsplakatausstellung „Ruta Ancestral“ in Kolumbien. Die Ausstellung im Museo Romántico in Barranquilla präsentiert Werke von 33 Künstlern aus aller Welt, die sich mit Karnevalstraditionen auseinandersetzen.

Eröffnet wurde die Ausstellung im Museo Romántico am 13. Februar.

Das Plakat basiert auf einer handgezeichneten Illustration auf Papier nach einem Foto vom Villinger Fasnetumzug und wurde anschließend digital weiterentwickelt.

Die Ausstellung hat ein klares Ziel

Die Ausstellung ist Gewinner des Nationalen Kulturförderprogramms Kolumbiens 2025 und wird vom Ministerium für Kulturen, Künste und Wissen Kolumbiens unterstützt. Ziel ist es, das kulturelle Erbe des Karnevals künstlerisch zu präsentieren und internationale Künstler zu vernetzen.

Neben der Plakatausstellung finden im Rahmen des VIII Salón de Arte de Carnaval Veranstaltungen an historischen Orten in Barranquilla statt, einer Stadt mit einer der größten Karnevalstraditionen der Welt.

Neben den internationalen Projekten ist Martin Schiele mit zwei Werken in der Ausstellung „RevoLOTZER – Mit Worten zur Freiheit“ vertreten. Vom 11. Oktober 2024 bis 19. September 2025 zeigt das Rathaus Horb am Neckar 33 Künstler, die sich mit Revolution und Freiheit auseinandersetzen. Anlass ist das 500-jährige Gedenken an den Bauernkrieg und den gebürtigen Horber Sebastian Lotzer, der mit seinen „Zwölf Artikeln der Bauernschaft“ eine Revolution mit Worten statt Waffen forderte.

Von Donaueschingen nach Villingen und in die Welt

Martin Schiele aus Donaueschingen gründete 2002 das Studio Schiele in Villingen. Nach einer handwerklichen Ausbildung als Metallbauer und einem Studium in Kommunikationsdesign an der HTWG Konstanz startete er als Quereinsteiger im Corporate Marketing eines führenden Technologieunternehmens. In der IT-Branche leitete er Projekte zur digitalen Transformation und spezialisierte sich auf Markenstrategie & Design.

Heute ist das Studio Schiele in Ottobrunn bei München ansässig und international in Design- und Kunstprojekten engagiert.