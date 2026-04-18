Marina Trost in Dunningen: Wenn man den Mann an der Tankstelle stehen lassen will... entsteht ein Buch

Wer kann es nachfühlen? Marina Trost aus Dunningen hatte einst den kurzen Gedanken, ihren Mann im Urlaub an der Tankstelle zurück zu lassen. Jetzt ist ein Buch daraus geworden.
Ein kurze Entwarnung darf schon gleich zu Beginn gegeben werden: Bei Marina Trost blieb es beim Gedanken. Der Mann reiste damals wieder mit ihr zurück – und ist immer noch an ihrer Seite, wie die 66-Jährige aus Dunningen lachend sagt. Doch dieser eine Gedanke ließ sie nicht mehr los. Was wäre wenn... eine Frau dann ihr Leben in ganz neue Bahnen lenkt?