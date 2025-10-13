Mannhardt-Haus in Schliengen: Musikschule statt Kita?

Wie geht es weiter mit dem Mannhardt-Haus in Schliengen? Die Nutzung als Kindertagesstätte ist vom Tisch. Aktuell gibt es die Idee die Musikschule dort unterzubringen.
Die Gemeinde Schliengen hat vor zwei Jahren das Anwesen des im Dezember 2022 verstorbenen Ehrenbürgers Karl Mannhardt erworben und beabsichtigte dort ursprünglich eine Kindertagesstätte unterzubringen. Im April 2024 hat der Bauausschuss des Schliengener Gemeinderats dem Bauantrag der Gemeinde für die Sanierung und den Umbau des Anwesens in eine Kindertagesstätte mit 45 Plätzen zugestimmt. Im November 2024 gab es seitens des Gemeinderats Zweifel am Bedarf, so dass der Umbau zur Kindertagesstätte auf Eis gelegt wurde.