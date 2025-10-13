Mannhardt-Haus in Schliengen: Musikschule statt Kita?

Wie geht es weiter mit dem Mannhardt-Haus in Schliengen? Die Nutzung als Kindertagesstätte ist vom Tisch. Aktuell gibt es die Idee die Musikschule dort unterzubringen.

Die Gemeinde Schliengen hat vor zwei Jahren das Anwesen des im Dezember 2022 verstorbenen Ehrenbürgers Karl Mannhardt erworben und beabsichtigte dort ursprünglich eine Kindertagesstätte unterzubringen. Im April 2024 hat der Bauausschuss des Schliengener Gemeinderats dem Bauantrag der Gemeinde für die Sanierung und den Umbau des Anwesens in eine Kindertagesstätte mit 45 Plätzen zugestimmt. Im November 2024 gab es seitens des Gemeinderats Zweifel am Bedarf, so dass der Umbau zur Kindertagesstätte auf Eis gelegt wurde.

Kürzlich war eine Nutzung als Arztpraxis im Gespräch, wie Bürgermeister Christian Renkert auf Nachfrage bestätigte. Entsprechende Interessenten hätten sich bei der Gemeinde gemeldet. Das Thema hätte sich aber schnell erledigt, nachdem die Gemeinde den Interessenten den Gebäudegrundriss zugesandt hatte. Die Räume seien in der Summe schlicht zu groß, erklärte Renkert die Absage der Interessenten.

„Wir sind an mehreren Dingen dran“, erklärte Renkert mit Blick auf künftige Nutzungsmöglichkeiten. In der Grundschule in Schliengen werde es etwas eng und die Gemeinde schau, wie sie diese entlasten kann, sagte der Bürgermeister und ergänzte: „Eine Idee ist die Musikschule im Mannhardt-Haus unterzubringen, auch wenn dies noch nicht spruchreif ist.“ Das Anwesen an der Eisenbahnstraße wäre als Standort der Musikschule Markgräflerland wegen der Nähe zum Bahnhof toll, meinte Renkert. Die Frage sei jedoch, ob dies finanzierbar sei.

Bei der Nutzung als Schule beziehungsweise Musikschule müssten die Räume barrierefrei sein, erklärte Renkert und verweist darauf, dass die Gemeinde bereits mit den zuständigen Stellen in Stuttgart Kontakt aufgenommen habe um entsprechende Förderanträge zu stellen. Es gehe dabei nicht unbedingt um einen Aufzug, sondern um Toiletten, Räume, Türen und Zuwegung.