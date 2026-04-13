Mann in Aargau freigesprochen: Wegen Whatsapp-Sticker vor Gericht - zählt dieser als Kinderpornografie?

Das Aargauer Obergericht hat einen Mann vom Vorwurf des Besitzes von Kinderpornografie freigesprochen. Im Zentrum des Falls stand ein einzelner WhatsApp-Sticker.
Im November 2022 war der Beschuldigte festgenommen und sein Mobiltelefon durchsucht worden. Dabei stieß die Kantonspolizei im internen Speicher der WhatsApp-Daten auf eine kleine Bilddatei in Form eines Stickers, wie aus dem Urteil des Obergerichts hervorgeht. Dieser Sticker zeigte einen etwa achtjährigen, nackten Jungen in einer eindeutig sexuell konnotierten Pose.