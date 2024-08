Im Schwarzwald gibt es zahlreiche Naturorte, die sich durch ihre Schönheit auszeichnen.

In unserer Übersicht stellen wir neun von uns ausgewählte Ziele vor, die sich gut als Foto-Motive und für Natur-Erlebnisse eignen.

Lesen Sie auch

Triberger Wasserfälle

Die Triberger Wasserfälle gehören mit einer Fallhöhe von insgesamt 163 Metern zu den höchsten in Deutschland. Die Wasserfälle sind zu jeder Jahreszeit ein schönes Naturschauspiel und ein beliebtes Fotomotiv. Wie die Stadt Triberg auf ihrer offiziellen Website schreibt, werden die Wasserfälle abends bis 22 Uhr beleuchtet, was eine besondere Atmosphäre schafft.

Adresse: Triberger Wasserfälle - Haupteingang, Hauptstraße 85, 78098 Triberg im Schwarzwald

Weitere Infos gibt es unter diesem Link.

Ravennaschlucht in Breitnau

Die Ravennaschlucht ist ein naturbelassenes, steiles und schmales Seitental des Höllentals, durch das der Ravenna-Bach fließt und dabei mehrere kleinere Wasserfälle bildet. Die Schlucht bietet eine ideale Kulisse nicht nur für Wanderer sondern auch für Fotografen. Ein Highlight ist auch die Ravennabrücke, die sich hoch über die Schlucht spannt. Dort findet in den Wintermonaten ein gemütlicher Weihnachtsmarkt statt.

Adresse: Höllsteig 16, 79874 Breitnau

Weitere Infos gibt es unter diesem Link.

Kandelfelsen bei Waldkirch

Der Kandel, auch als „Fürst unter den Schwarzwaldbergen“ bekannt, ist mit 1241 Metern einer der höchsten Berge des Mittleren Schwarzwaldes. Vom Gipfel bietet sich ein atemberaubender Ausblick auf die Täler der Elz und Glotter sowie bis zum Oberrheintal. Die markanten Felsformationen, die sogenannten Kandelfelsen, sind ein beliebtes Fotomotiv und Ziel für Wanderer und Kletterer.

Adresse: Peter-Thumb-Straße, 79183 Waldkirch

Weitere Infos gibt es unter diesem Link.

Allerheiligen Wasserfälle in Oppenau

Die Allerheiligen Wasserfälle gehören zu den höchsten Wasserfällen des Schwarzwaldes. Sie stürzen über sieben Kaskaden fast 90 Meter in die Tiefe. In der Nähe der Wasserfälle befinden sich die Ruinen des ehemaligen Klosters Allerheiligen, die zusammen mit den Wasserfällen ein beliebtes Ausflugsziel und Kulisse für Fotomotive bilden. Der Ort ist besonders im Sommer gut besucht, Parkplätze sind direkt vor Ort vorhanden.

Adresse: Allerheiligen, 77728 Oppenau

Weitere Infos gibt es unter diesem Link.

Aussichtspunkt Hochfirst am Titisee

Der Hochfirst, ist mit 1192 Metern einer der höchsten Berge im Südschwarzwald. Er bietet einen Blick über den Titisee und das Feldbergmassiv. Der Gipfel ist über verschiedene Wanderwege zu erreichen und bietet eine Panorama-Aussicht, die sich ideal für Landschaftsfotografen eignet.

Adresse: Auf dem Hochfirst, 79822 Titisee-Neustadt

Weitere Infos gibt es unter diesem Link.

Zweribach-Wasserfälle bei Simonswald

Die Zweribach-Wasserfälle liegen tief im Bannwald und sind ein verstecktes Juwel für Naturliebhaber und Fotografen. Über zwei große Stufen stürzt das Wasser mehrere Meter in die Tiefe, umgeben von Wald und felsigem Gelände. Festes Schuhwerk ist hier unerlässlich.

Adresse: Platte 1, 79263 Simonswald

Weitere Infos gibt es unter diesem Link.

Günterfelsen bei Furtwangen

Die Günterfelsen sind eine Felsformation im Waldgebiet Brend bei Furtwangen. Diese riesigen und bemoosten Felsen bieten eine ruhige Atmosphäre, ideal für Naturfotografie und Entspannung.

Adresse: Die Felsen befinden sich an der Westweg Etappe 8 zwischen Martinskapelle und Aussichtsturm Brend. Die Entfernung zu den Felsen ist von der Martinskapelle ein Kilometer und vom Aussichtsturm Brend 1,2 Kilometer.

Weitere Infos gibt es unter diesem Link.

Todtnauer Wasserfall

Der Todtnauer Wasserfall ist mit 97 Metern Fallhöhe der höchste Naturwasserfall in Baden-Württemberg. Er liegt zwischen den Ortschaften Todtnauberg und Aftersteg im Hochschwarzwald. Der Wasserfall ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien und Naturliebhaber und bietet ein eindrucksvolles Fotomotiv.

Adresse: Schwimmbadweg, 79674 Todtnau

Weitere Infos gibt es unter diesem Link.

Harmersbacher Vesperweg in Oberharmersbach

Der Harmersbacher Vesperweg in Oberharmersbach ist ein Wanderweg im Mittleren Schwarzwald, der Genuss und Natur vereint. Der Weg führt durch malerische Landschaften, vorbei an traditionellen Schwarzwaldhöfen und bietet an mehreren Stationen die Möglichkeit, regionale Spezialitäten zu probieren. Ideal für Wanderfreunde, die die Schwarzwälder Natur und Küche gleichermaßen schätzen. Überdimensionale Stühle bieten ein witziges Fotomotiv.

Adresse: Parkplatz Tourist-Information, Dorf 60 , 77784 Oberharmersbach

Weitere Infos gibt es unter diesem Link.

Verraten Sie uns Ihren Lieblingsort

Haben wir einen Ort vergessen, der unbedingt in diese Übersicht gehört? Lassen Sie es uns wissen und schicken Sie uns Ihr Foto inklusive Beschreibung per E-Mail an leseraktion@schwarzwaelder-bote.de. Mit der Einsendung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihr(e) Foto(s) und Ihr Name gegebenenfalls online sowie in unserer Tageszeitung und unserem E-Paper veröffentlicht werden.