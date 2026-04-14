Malerei und Musik: Konzert in Grafenhausen vereint mehrere Kunstformen

Während die Grafenhausener Kapelle ihre melodischen Stücke vortrug, gab es parallel dazu Malereien und Fotografien von kreativen Köpfe zu sehen.
Über mangelnden Besuch konnte sich die Grafenhausener Musikkapelle (MKG) am Samstag in der Mehrzweckhalle nicht beklagen – ganz im Gegenteil. Da mussten sogar zusätzliche Tischgarnituren angebaut werden, um mehreren Hundert Gästen Sitzplätze zu bieten. Heuer stand das Frühjahrskonzert des 49-köpfigen Orchesters unter der Leitung des Dirigenten Steffen Jäger mit dem englischen Motto „Art in Concert“ an. Hier trafen und lebendige Kunst in Kombination aufeinander, wie vorab Rafael Hensel als Programmführer erläutert hatte.