„Make Albstadt great again“: OB Tralmer will drei Balinger Stadtteile

OB Roland Tralmer kündigt mit närrischem Humor im Trump-Stil die Annexion von drei Balinger Stadtteilen an. Balingens OB Dirk Abel lässt das nicht auf sich sitzen.
Für seinen Humor ist Albstadts Oberbürgermeister Roland Tralmer bekannt. Mit seinen Scherzen lockert er so manche Gemeinderatssitzung auf. Seinen Humor hat er zum Auftakt der Hauptfasnet am Schmotzigen Donnerstag nun erneut zur Schau gestellt – und zwar sowohl beim Rathaussturm der Narrenzunft Schlossbergturm als auch in den sozialen Medien.