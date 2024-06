Nach dem Norovirus-Ausbruch auf dem Cannstatter Wasen könnte es nun den Europa-Park erwischt haben: Nach einem Fantreffen am Wochenende klagen zahlreiche Teilnehmer über Symptome wie Durchfall und Erbrechen.

Am Wochenende standen im Europa-Park die Fandays an: ein Treffen speziell für Park-Fangruppen. Auf dem Programm sollen unter anderem ein Get-together, eine Rallye und ein gemeinsames Mittagessen gestanden haben.

Auf der Seite Wartezeiten.App sowie im Fan-Forum EP Friends wird nun allerdings von dem Ausbruch einer Magen-Darm-Infektion bei den Fandays berichtet. Fieber, Erbrechen, Durchfall – davon berichten zahlreiche Teilnehmer des Treffens im Fan-Forum.

Hier ein paar Beispiele: „Mich hat es gegen Mittag auch voll erwischt mit Magen-Darm. Ich hatte nur abends und morgens am Fantreffen gegessen“, berichtet ein Teilnehmer. Eine weitere Teilnehmerin schreibt, sie habe abends stundenlang nichts bei sich behalten können. Sie berichtet: „Hatte die Sanis da, die auch gleich fragten, ob ich auf dem Treffen gewesen wäre.“

Lag es am Buffet?

Eine Kommentatorin schlussfolgert: „Da scheint wohl beim Buffet einiges schief gelaufen zu sein.“ Dieser Vermutung schließt sich eine weitere Person an und schreibt: „Ich war am Freitag nicht beim Buffet und habe auch gestern Morgen nichts von den vorbereiteten Snacks gegessen – bisher geht es mir sehr gut. Eure Vermutung mit dem Essen könnte also sehr gut sein.“

Stecken hinter den Erkrankungen also womöglich verunreinigte Lebensmittel statt eines Virus?

Der Europa-Park äußert sich zu dem Vorfall folgendermaßen: „Wenige der rund 500 Teilnehmer eines Europa-Park Fantreffen am Wochenende zeigten Krankheitssymptome. Ein Zusammenhang mit dem Essen kann ausgeschlossen werden. Einige der Betroffenen waren beim Buffet nicht vor Ort, auch eine interne Überprüfung der Gastronomie ergab keine Auffälligkeiten“, teilt Florian Kernprobst, Pressesprecher des Freizeitparks, mit. „Wir wünschen allen Erkrankten gute Besserung.“