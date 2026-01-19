Maccabi Tel Aviv ist zu Gast: Die Freiburger Polizei rüstet sich für das Hochrisikospiel

Aufgrund des Nahostkonflikts wird die Partie von Maccabi Tel Aviv beim SC Freiburg am Donnerstag zum Hochrisikospiel. Die Freiburger Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor.
Lange Schlangen vor dem Stadion und eine hohe Polizeipräsenz in der Stadt – diese Bilder produzierte die Europa-League-Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Maccabi Tel Aviv Anfang Dezember in der Landeshauptstadt. Ähnlich dürfte es am Donnerstagabend in Freiburg aussehen, wenn der Topclub aus Israel beim Sport-Club antreten wird.