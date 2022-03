"The Taste"-Finalistin eröffnet Café "Oni&lu" beim Gartencenter Späth in Villingen

1 Was sich hinter der Fensterfassade ihrer Patisserie "Oni&lu – So schmeckt Liebe" beim Gartencenter Späth im Zentralbereich von Villingen-Schwenningen versteckt, präsentiert Luisa Zerbo aus Schwenningen bei der im Mai geplanten Eröffnung. Foto: Zieglwalner

Ob bunte Macarons oder aufwendig verzierte Torten: Das Herz von Luisa Zerbo schlägt für die hohe Kunst der Patisserie. Und diese Leidenschaft kann sie ab Mai wieder richtig ausleben: als Chefin in ihrem neuen Café "Oni&lu – So schmeckt Liebe" beim Gartencenter Späth im Zentralbereich von Villingen-Schwenningen.















Villingen-Schwenningen - ­Luisa Zerbo steht mittendrin in der Baustelle zwischen Handwerkern und strahlt. Am Neuen Markt geht für sie ein Traum in Erfüllung: der einer eigenen Patisserie mit Café, das genügend Platz für Gäste und eine Terrasse hat. Zudem großzügige Räume für Küche und Backstube, in der sich die Chefin selbst austoben will. Denn sie legt Wert darauf, alles selbst herzustellen und die Tradition des Handwerks zu pflegen. "Nur das Brot beziehen wir von der Bäckerei Beha, sonst kommt nichts Fertiges auf den Teller", verrät sie.