Man kennt die besonderen Fluggeräte sonst eigentlich nur aus der Region um den Bodensee. Doch am Donnerstag hat sich der Zeppelin NT in den Schwarzwald verirrt.

Der Flug startete um 8.46 Uhr in Essen. Gegen 13.46 Uhr war das Luftschiff dann auf Höhe Pforzheim und flog von dort über den Schwarzwald in Richtung Neckartal.

Wie der Betreiber, die Deutsche Zeppelin-Reederei in Friedrichshafen, auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, sei der Flieger auf dem Weg an den Bodensee. Er habe den Winter in Essen verbracht und starte nun in den Frühling.

Gäste waren am Donnerstag keine an Board - lediglich die Piloten, die den Blick auf Schwarzwald und Neckartal genießen konnten.