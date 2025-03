Lückenschluss B 523 bei Villingen: BI warnt vor Umweltgefahren

1 Der ehemalige Verbrennungsplatz Biswurm (unten) am Stadtrand von Villingen, oben das Gewerbegebiet Vockenhausen. Foto: Marc Eich

In einem offenen Brief kritisiert die Bürgerinitiative „Nordzubringer Nein Danke“ die Trassenführung der B 523 über die Altlast Biswurm am Stadtrand von Villingen. Messwerte würden alarmierende Schadstoffbelastungen im Grundwasser zeigen.









Die geplante Erweiterung der B 523 sorgt für heftige Kritik. In einem offenen Brief an die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg und das Regierungspräsidium Freiburg warnt die Bürgerinitiative „Nordzubringer Nein Danke“, vertreten durch Anton Karle und Peter Sachse vor erheblichen Umweltgefahren.