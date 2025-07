Lörracher Gemeinderat: „Unterirdisch“: OB Lutz kritisiert SWEG scharf

Oberbürgermeister Jörg Lutz hat im Gemeinderat die SWEG ungewöhnlich scharf in die Kritik genommen: Das Unternehmen schade dem Ansehen des ÖPNV in Lörrach.

Es wird im Nachhinein nicht zu klären sein, ob der sonst so diskussionsfreudige Lörracher Gemeinderat keinen weiteren Gesprächsbedarf sah, oder ob es den Stadträten schlicht die Sprache verschlagen hatte: Eigentlich ging es lediglich um die Kenntnisnahme eines Berichts der Lörracher Stadtwerke zur künftigen Ausgestaltung des Stadtbusverkehrs. Inhaltlich wurde das Thema bereits im Ausschuss für Umwelt und Technik eingehend erläutert, indes wurde der Punkt nun keineswegs beiläufig abgenickt, sondern mit zürnendem Kopfschütteln vom Stadtoberhaupt aufgegriffen.

Lutz: Der Service der SWEG ist unterirdisch

Die SWEG (Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH) ist der vertragliche Partner der Stadt Lörrach im kommunalen Busverkehr. „Als Landesgesellschaft sind wir Teil der Daseinsfürsorge und unterstützen die Verkehrsziele des Landes Baden-Württemberg“, schreibt das Unternehmen auf seiner Homepage.

Dies geschieht offenbar in einer Weise, die den sonst so bedachten und moderat formulierenden Lutz zur Aussage veranlasste, die SWEG schade dem öffentlichen Ansehen des ÖPNV in Lörrach.

Gemeint sind in diesem Zusammenhang offenbar etwa Unzuverlässigkeiten und Bus-Ausfälle. Angesichts der angestrebten Verkehrswende sei die derzeitige Leistung des Staatsunternehmens indiskutabel, so Lutz sinngemäß.

Der Service der SWEG sei „unterirdisch“, so Lutz wörtlich. Gespräche mit der SWEG fruchteten nicht. Es sei nun an der Zeit, „die Daumenschrauben anzuziehen“, sagte der Oberbürgermeister in der Sitzung des Gemeinderats. Er hat wohl den Landkreis und das Land Baden-Württemberg als Ansprechpartner in der Angelegenheit im Blick.

Lörrach soll sich weiter verbessern

Rein inhaltlich und konzeptionell geht es darum, dass zum Fahrplanwechsel im Dezember 2026 verschiedene Buslinien in Lörrach neu ausgeschrieben werden. Vor diesem Hintergrund hatten die Stadtwerke zwei Planungsbüros mit der Erstellung eines Stadtbusgutachtens unter Beteiligung von Verwaltung, Politik und Bürgern beauftragt.

Verlässliche Taktung und Anbindung

Der Ergebnisbericht der Dienstleister „VIA Planungsbüro“ und „Mobile Zeiten“ enthält Empfehlungen zur künftigen Ausgestaltung des Stadtbusverkehrs. Die Gutachter versprechen sich vom neuen Konzept unter anderem „eine systematische Verknüpfung aller Buslinien mit den Zügen der Regio-S-Bahn“ und einen einheitlichen Grundtakt.