Lörracher Fasnacht: Zunftmeister verleihen Steinens Burgi Gunther Braun den Drochehüüler-Orden

Die Rotssuppe der Lörracher Narrenzunft im Dreiländermuseum bildete am Rosenmontag das Finale Furioso der Saalfasnacht.
Städte und Gemeinden schwimmen. Sie tun ihr Bestes, um den Kopf finanziell über Wasser zu halten, aber wer ein veritables Freibad zu finanzieren hat, der muss besonders umsichtig navigieren. Das ist Steinens Bürgermeister Gunther Braun zuletzt beim örtlichen Freibad nicht ganz so gut geglückt. Für die Sanierung des Bads hatte er einige „Ad-hoc-Entscheidungen“ getroffen – ohne den Gemeinderat zu informieren. Und landete damit einen eindrucksvollen kommunikativen Bauchplatscher.