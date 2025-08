1 Eine Delegation aus Lörrach besuchte das Areal der elsässischen Textilfirma DMC in Mulhouse. Die Firma war bis 1999 auch Eigentümerin der Lörracher Textilfirma KBC. Foto: Wirtschaftsförderung Lörrach GmbH/Marina Keßler Eine Lörracher Delegation unter der Leitung von Oberbürgermeister Jörg Lutz war jüngst auf dem Areal der elsässischen Textilfirma DMC in Mulhouse.







Fabian Jordan, Präsident von m2A, und Bürgermeisterin Michèle Lutz sprachen die Einladung an die Lörracher Delegation aus. Organisiert wurde die Reise von der WFL Wirtschaftsförderung Lörrach in enger Abstimmung mit den Kollegen in Mulhouse, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Lörrach.