1 Die „Neue Mitte Nordstadt“ wächst und gedeiht. Beim Stadtteilgespräch in der Albert-Schweitzer-Schule nahm das Großbauprojekt erwartungsgemäß viel Raum ein. Foto: Alexandra Günzschel In lockerer Folge tingeln Oberbürgermeister Jörg Lutz und Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdić derzeit durch die Stadtteile, um dort mit den Anwohnern ins Gespräch zu kommen.







Am Montagabend waren sie zu einem solchen Stadtteilgespräch in die Mensa der Albert-Schweitzer-Schule in die Nordstadt gekommen. Rund 40 Teilnehmer waren der Einladung gefolgt.