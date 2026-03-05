Lörrach – Geschäftsjahr 2025: Volksbank Dreiländereck wächst in schwierigen Zeiten

Die Volksbank Dreiländereck blickt in Lörrach auf ein gutes Geschäftsjahr 2025 zurück. Das Betriebsergebnis wurde verbessert und die Kapitalbasis gestärkt.

„Die deutsche Wirtschaft konnte sich 2025 noch nicht aus der Schwächephase der Vorjahre befreien. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung hat sich jedoch etwas gefestigt. So stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt nach ersten amtlichen Berechnungen leicht um 0,2 Prozent“, schreibt die Volksbank in einer Mitteilung. Trotz aufgehellter Stimmung zu Jahresbeginn sei eine nachhaltige Konjunkturbelebung ausgeblieben. Belastend wirkten insbesondere anhaltende weltwirtschaftliche Unsicherheiten – etwa durch die US‑Handelspolitik – und „strukturelle Probleme im Inland wie hohe Bürokratielasten und ein Verlust an internationaler Wettbewerbsfähigkeit“.

Trotz dieser Herausforderungen habe die Bank ihren Erfolgskurs fortgesetzt und „ein insgesamt gutes Ergebnis“ erzielt. Die Geschäftspolitik sei auf hohe Qualität in Betreuung, Beratung und Service ausgerichtet. „Sehr positiv“ seien von den Kunden die neuen Beratungsfelder wie Grenzgängerberatung, Energieberatung und vor allem das Private Banking aufgenommen.

Betreutes Kundenvolumen erneut gestiegen

Das betreute Kundenvolumen liegt mit einem Plus von 89 Millionen Euro nun bei 4,68 Milliarden Euro. Es setzt sich zusammen aus dem Kundenanlagevolumen, das um 110 Millionen Euro auf rund 2,58 Milliarden Euro (+4,5 %) gestiegen ist, und dem betreuten Kundenkreditvolumen, das aufgrund von Fälligkeiten bei rund 2,12 Milliarden Euro (–1,0 %) liegt, so die Angaben der Volksbank.

Der Wertpapier-Umsatz steigerte sich und liegt nun bei 987 Millionen Euro. Dieser Zuwachs sei insbesondere auf die Beratungsangebote im Private Banking zurückzuführen.

Erfolgreichim Kreditneugeschäft

Bei den Kreditneuzusagen zeigte sich die Volksbank Dreiländereck erneut erfolgreich. Mit einem Volumen von 269 Millionen Euro liegen sie 18 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Anzahl der Kreditzusagen stieg auf rund 1,36 Milliarden Euro. Das Wachstum zeige, dass die Mitglieder und Kunden die Beratungs- und Finanzierungsangebote in Anspruch nehmen, und bestätige die Geschäftspolitik der Bank.

Bilanzsumme und Ertragslage verbessert

Die Bilanzsumme liegt mit 2,3 Milliarden Euro um 0,7 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Bank erzielte ein Betriebsergebnis vor Bewertung in Höhe von 24 Millionen Euro, was einer Steigerung von 14,3 Prozent entspricht. Damit liege die Volksbank Dreiländereck im Vergleich mit ausgewählten VR-Banken des Verbandsgebiets im oberen Viertel.

Das Betriebsergebnis wurde maßgeblich vom Zinsüberschuss in Höhe von 34,7 Millionen Euro (+13,4 %) und dem Provisionsüberschuss von 22,2 Millionen Euro (+1,4 %) getragen. Dem stand ein Verwaltungsaufwand einschließlich des sonstigen Ergebnisses und der Abschreibungen von 32,9 Millionen Euro (+4,4 %) gegenüber. Die Bank konnte das Jahr 2025 mit einem Jahresüberschuss von 2,4 Millionen Euro abschließen. Mit diesem Ergebnis kann ihre Eigenkapitalbasis gestärkt und eine „marktgerechte Dividende“ an die Mitglieder zur Ausschüttung in der Vertreterversammlung vorgeschlagen werden.

Eigenkapitalausstattung ist solide

Die Eigenkapitalquote der Volksbank beträgt 16,79 Prozent und liege deutlich über der von der Aufsicht geforderten Quote von mindestens 12,43 Prozent. Eine gute Eigenkapitalquote sei für Banken sei die Voraussetzung für eine verlässliche Kreditvergabefähigkeit.

Mitglieder, Kunden und Digitalisierung

Die Anzahl der Mitglieder liegt bei 43 413 und sei aus demografischen Gründen im vergangenen Jahr leicht gesunken. 1418 Kunden entschlossen sich 2025, Mitglied der Bank zu werden. Ein Girokonto führen rund 60 000 Kunden bei der Volksbank Dreiländereck.

Die Volksbankals Arbeitgeberin

Die Bank ist für Mitglieder und Kunden über die Filiale, telefonisch oder digital erreichbar: „Entscheidend für die Service-, Beratungs- und Betreuungsqualität sind die Kompetenz und das Engagement der über 280 Mitarbeitenden“, betont die Bank.

Dabei investiere sie gezielt in ihre Attraktivität als Arbeitgeberin in der Region. Dies spiegele sich auch in einer wachsenden Zahl von Bewerbungen wider. Angebote für die Mitarbeiter umfassten etwa Mobile Office, ein Lebensarbeitszeitkonto und die Vier-Tage-Woche. Außerdem hätten Mitarbeiter die Möglichkeit, durch eine Gehaltsumwandlung ihren Urlaub um zehn Tage zu erhöhen.

In der Region verwurzelt

„Die Bank ist in der Region verwurzelt. Das zeigt sich nicht nur in ihrem sozialen Engagement“, heißt es. Unter dem Motto „Unser Herz schlägt regional!“ unterstützte die Volksbank Dreiländereck im Jahr 2025 mit fast 270 000 Euro rund 280 Vereine und Institutionen, die sich für soziale und gemeinnützige Zwecke einsetzen. Bereits zum vierten Mal in Folge förderte die Bank unter dem Motto „Wurzeln“ die Wiederaufforstung eines Waldgebiets, diesmal auf der Gemarkung Maulburg. Das Projekt unterstreiche den hohen Stellenwert, den Nachhaltigkeit für die Bank besitzt.