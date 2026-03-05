Lörrach – Geschäftsjahr 2025: Volksbank Dreiländereck wächst in schwierigen Zeiten

Die Volksbank Dreiländereck blickt in Lörrach auf ein gutes Geschäftsjahr 2025 zurück. Das Betriebsergebnis wurde verbessert und die Kapitalbasis gestärkt.
„Die deutsche Wirtschaft konnte sich 2025 noch nicht aus der Schwächephase der Vorjahre befreien. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung hat sich jedoch etwas gefestigt. So stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt nach ersten amtlichen Berechnungen leicht um 0,2 Prozent“, schreibt die Volksbank in einer Mitteilung. Trotz aufgehellter Stimmung zu Jahresbeginn sei eine nachhaltige Konjunkturbelebung ausgeblieben. Belastend wirkten insbesondere anhaltende weltwirtschaftliche Unsicherheiten – etwa durch die US‑Handelspolitik – und „strukturelle Probleme im Inland wie hohe Bürokratielasten und ein Verlust an internationaler Wettbewerbsfähigkeit“.