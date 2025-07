1 Die Polizei ermittelt. Foto: Beatrice Ehrlich Der Sachschaden wird auf 2000 bis 3000 Euro geschätzt.







Unbekannte brachen am Samstag zwischen 00.05 Uhr und 3.05 Uhr einen Snackautomaten am Bahnhof Brombach/Hauingen in der Franz-Ehret-Straße auf und räumten diesen leer. Der Diebstahlschaden ist hier noch nicht bekannt. Am Automat entstand erheblicher Sachschaden. Dieser wird auf 2000 bis 3000 Euro geschätzt.