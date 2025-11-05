Live-Blog zum Pokalknaller gegen den THW Kiel: HBW Balingen-Weilstetten startet stark, jetzt dreht Andreas Wolff auf

Es ist angerichtet für das Spiel des Jahres im Achtelfinale des DHB-Pokals zwischen dem HBW Balingen-Weilstetten und dem Rekordmeister THW Kiel. Mit unserem Live-Blog sind wir ganz nah dran.

Die Gallier und der DHB-Pokal, das ist eine ganz eigene Geschichte. Erstmals erreichte der HBW im April diesen Jahres das Final4 in Köln. Mit dem 32:31-Sieg über die Rhein-Neckar Löwen im Spiel um Platz drei schrieben die Balinger Handballer Geschichte. Hunderte Fans hatten die Mannschaft begleitet und waren vom Kölner Dom zur Lanxess Arena marschiert.

Traumlos im Achtelfinale Nun bescherte die Auslosung in der Runde der letzten 16 Teams der Mannschaft von Trainer Matti Floht ein Traumlos. Zu Gast ist der Rekordmeister THW Kiel, seineszeiches auch der amtierende Pokalsieger. Das Endspiel in der Kölner Lanxess Arena gewannen die Zebras mit 28:23 gegen die MT Melsungen.

Die Favoritenrolle ist klar verteilt, doch insgeheim hoffen die Balinger Fans auf einen weiteren Sensationscoup ihrer Mannschaft.

Unser Reporterteam wagt sich wieder ins Getümmel. Viel Spaß mit unserem Live-Blog!