Live-Blog zum Pokalknaller gegen den THW Kiel: HBW Balingen-Weilstetten startet stark, jetzt dreht Andreas Wolff auf

Es ist angerichtet für das Spiel des Jahres im Achtelfinale des DHB-Pokals zwischen dem HBW Balingen-Weilstetten und dem Rekordmeister THW Kiel. Mit unserem Live-Blog sind wir ganz nah dran.
Die Gallier und der DHB-Pokal, das ist eine ganz eigene Geschichte. Erstmals erreichte der HBW im April diesen Jahres das Final4 in Köln. Mit dem 32:31-Sieg über die Rhein-Neckar Löwen im Spiel um Platz drei schrieben die Balinger Handballer Geschichte. Hunderte Fans hatten die Mannschaft begleitet und waren vom Kölner Dom zur Lanxess Arena marschiert.