Literatursommer in Freudenstadt: Das steht bei der „Lesereise quer Beet“ auf dem Programm

Die bewährte „Lesereise quer Beet“ geht ins zweite Jahr. Mit einem Dutzend Veranstaltungen lockt sie Freunde des Buches nach Freudenstadt und in die Teilorte.

Im Pressegespräch führten Tourismusdirektorin Carolin Schölzl, Veranstaltungsleiterin Corinna Gerlach und Thalia-Filialleiterin Gudrun Krüper in das diesjährige Literaturangebot ein, das von einem Dutzend Frauen und Männern getragen wird. Die im vergangenen Jahr ins Leben gerufene Reihe werde weitergeführt, weil sie so gut angenommen worden sei, so Carolin Schölzl.

Die „Lesereise“ ist ein Kind von Freudenstadt Tourismus in Zusammenarbeit mit der hiesigen Thalia-Buchhandlung. Die Tourismusdirektorin hatte wiederum Grund, Corinna Gerlach und Gudrun Krüper für ihren „enormen“ Einsatz für das Zustandekommen der Lesungen zu danken.

Erweitert wurde der Staffellauf von der Stadt in die Teilorte mit fünf Angeboten im Christophstal. Sie stellen einen Nachklang dar zur letztjährigen Gartenschau im „Tal X“. Mit dem Bärenschlössle sei eine ideale Lokalität gefunden worden, hieß es von den Veranstalterinnen.

Eine organisatorische Herausforderung

Es gehört zum Konzept der „Lesereise“, dass sie grundsätzlich im Freien stattfindet. Bei ungünstigem Wetter gibt es jeweils eine schützende Alternative. Die Vorbereitungen für diesen Höhepunkt im hiesigen Kulturangebot liefen bereits im vergangenen Herbst an. Für Gudrun Krüper und ihr Buchhandlungsteam stellten sie eine besondere organisatorische Herausforderung dar.

Lokal ansässige Autoren

Lokal ansässige anerkannte Autoren sind Sarah Tischer, Ute Ummer und Bernd Leix sowie der in Freudenstadt aufgewachsene London-Korrespondent Reinhard Keck. So bunt wie die Auswahl der Skribenten sind die Themen und die literarischen Formen.

Eintritt und Beginn

Der Eintritt beträgt jeweils zehn Euro bei freier Sitzplatzwahl. Beginn ist in der Regel um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Einlass bei der Lesung mit Sarah Tischer ist bereits um 18 Uhr. Eine Ausnahme bildet die Lesung für Kinder mit Ute Ummer. Hier ist die Teilnahme kostenlos und der Beginn ist auf 15 Uhr festgelegt bei Einlass um 14.30 Uhr. Vereinzelt werden die Lesungen musikalisch untermalt.

Weitere Infos gibt es über Merkblätter sowie über die Homepage der Stadt www.freudenstadt.de.

Das Programm der „Lesereise“

Mittwoch, 6. Mai

Julia Heinecke: „Kalte Weide“, Bärenschlössle Christophstal

Mittwoch, 13. Mai

Gisa Pauly: „Windjammer“, Thalia-Buchhandlung, Marktplatz 46.

Donnerstag, 28. Mai

Sarah Tischer: „Zucchini – wenn der Garten überquillt“, Kniebis, Hotel-Restaurant Kniebishöhe, Alter Weg 42

Mittwoch, 3. Juni

Dietlinde Ellsässer: „Mach nur so weiter“, Bärenschlössle Christophstal

Donnerstag, 11. Juni

Hannah Häffner: „Die Riesinnen“, Igelsberg, Rappenhütte, Obermusbacher Weg

Donnerstag, 25. Juni

Carla Berling: „Glück für Wiedereinsteiger“, Grüntal, vor dem Backhaus

Mittwoch, 1. Juli

Reinhard Keck: „Lesereise London“, Bärenschlössle, Christophstal

Donnerstag, 9. Juli

Helga Becker: „D’r letschte Tango – Frau Nägele ermittelt“, Dietersweiler, Klangmuschel Lauterbad

Donnerstag, 30. Juli

Markus Orths: „Die Enthusiasten“, Wittlensweiler, Garten der Verwaltungsstelle, Erwin-Hils-Weg 4

Mittwoch, 5. August

Bernd Leix: „Mörderisches Allerlei – 20 Jahre Schwarzwaldkrimi“, Bärenschlössle in Christophstal

Donnerstag, 13. August

Ute Ummer: „Herr Immergrün trifft Frau Winterling“, Musbach, Aktivgelände „Holzgaudi“, Mühlhaldenstraße

Mittwoch, 2. September

Alexander Schwarz: „Die Königin der Blumenmaler“, Bärenschlössle Christophstal