Literatursommer in Freudenstadt: Das steht bei der „Lesereise quer Beet“ auf dem Programm

Die bewährte „Lesereise quer Beet“ geht ins zweite Jahr. Mit einem Dutzend Veranstaltungen lockt sie Freunde des Buches nach Freudenstadt und in die Teilorte.
Im Pressegespräch führten Tourismusdirektorin Carolin Schölzl, Veranstaltungsleiterin Corinna Gerlach und Thalia-Filialleiterin Gudrun Krüper in das diesjährige Literaturangebot ein, das von einem Dutzend Frauen und Männern getragen wird. Die im vergangenen Jahr ins Leben gerufene Reihe werde weitergeführt, weil sie so gut angenommen worden sei, so Carolin Schölzl.