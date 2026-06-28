Lichtenbol-Fescht in Albstadt: Ein Comeback mit extremer Hitze und vollem Programm

Nach Jahren der Pause zeigte das „Lichtenbol-Fescht“ die Vielfalt des Albstädter Gewerbegebiets. Trotz hoher Temperaturen machten die Beteiligten das Fest zu einem besonderen Erlebnis.

Nach vielen Jahren Pause wurde das „Lichtenbol-Fescht“ im Gewerbegebiet „Auf Lichtenbol“ wieder zum Leben erweckt. Organisiert von den dort ansässigen Unternehmen selbst, sollte das „Fescht für Alle“ zeigen, wie vielfältig das Gewerbegebiet ist, und Besucherinnen und Besucher jeden Alters begeistern. Doch ausgerechnet zum Auftakt spielte das Wetter nicht mit.

Bei Temperaturen von weit über 35 Grad zog es viele Menschen lieber ins Schwimmbad oder an einen schattigen Platz als ins Gewerbegebiet. Als Oberbürgermeister Roland Tralmer das Lichtenbol-Fescht um 13 Uhr offiziell eröffnete, standen vor der Bühne nur wenige Besucher. Die Straßen zwischen den Betrieben blieben zunächst ungewohnt leer. Dabei hätte das Fest mehr Aufmerksamkeit verdient.

Ein Fescht für die Vielfalt

Das Gewerbegebiet „Auf Lichtenbol“ zählt zu den vielseitigsten der Region. Vom Handwerksbetrieb über Industrie und Hightech bis hin zur Kreativwirtschaft sind hier Unternehmen unterschiedlichster Branchen vertreten. Genau diese Vielfalt wollten die Betriebe gemeinsam zeigen und haben das Lichtenbol-Fescht in Eigenregie wieder aufleben lassen – mit dem Ziel, daraus wieder eine feste Veranstaltung für Albstadt zu machen.

Zur Mittagszeit wagten sich vereinzelt Familien trotz der hochsommerlichen Temperaturen auf das Festgelände. Zu ihnen gehörten Tom (7) und Lars (10) aus Truchtelfingen, die gemeinsam mit ihren Großeltern unterwegs waren. Die beiden Jungen ließen Luftballons mit ihren Namen steigen und wetteten gespannt, welcher wohl weiter fliegen würde. Natürlich durfte anschließend auch eine Runde auf der Kartbahn nicht fehlen.

Buntes Programm

Zu entdecken gab es einiges. Mehr als 80 Unternehmen, Vereine und Organisationen beteiligten sich am Fest und öffneten ihre Türen. Ob Betriebsbesichtigungen, Truck-Simulator, Baggerfahren, Bull-Riding, Kartbahn, Hüpfburgen, Unimog-Treffen oder zahlreiche Mitmachaktionen – für Kinder wie Erwachsene war einiges geboten. Auch kulinarisch war vom klassischen Grillstand bis zu sommerlichen Getränken für jeden Geschmack etwas dabei.

Erst gegen Abend, als die Temperaturen langsam etwas nachließen, füllte sich das Festgelände zusehends. Vor der Bühne wurde es deutlich voller, als das Trio Infernale in gewohnt professioneller Manier für beste Stimmung sorgte. Bei einem Frozen Aperol oder einem kühlen Bier ließen viele Besucher den ersten Festtag entspannt ausklingen und genossen die laue Sommernacht.

Fest hat enormes Potenzial

Am Sonntag setzte sich das abwechslungsreiche Programm bei erneut hochsommerlichen Temperaturen fort. Trotz der anhaltenden Hitze nutzten viele Besucher die Gelegenheit, die geöffneten Betriebe zu besichtigen, an den Mitmachaktionen teilzunehmen und das vielfältige Angebot im Gewerbegebiet „Auf Lichtenbol“ zu erleben.

Der große Besucheransturm blieb am Samstag zwar wegen der extremen Hitze aus. Dennoch zeigte das Wochenende, welches Potenzial im wiederbelebten Lichtenbol-Fescht steckt. Das abwechslungsreiche Programm und das große Engagement der beteiligten Unternehmen machten deutlich, dass das „Fescht für Alle“ eine Bereicherung für Albstadt ist.Ein besonderes Lob gebührt den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Unternehmen sowie den zahlreichen Helferinnen und Helfern der Vereine. Trotz der extremen Temperaturen harrten sie an beiden Tagen stundenlang an ihren Ständen aus, betreuten die Besucher, führten Vorführungen durch und sorgten mit großem Einsatz dafür, dass das Fest überhaupt stattfinden konnte. Bleibt zu hoffen, dass sich das Lichtenbol-Fescht wieder als fester Bestandteil im Albstädter Veranstaltungskalender etabliert – dann bei etwas angenehmeren Temperaturen. Verdient hätte es die Veranstaltung allemal.

80 Unternehmen

Lichtenbol

Nach mehr als 20 Jahren Pause hat das Gewerbegebiet Lichtenbol seine Tore am Wochenende wieder geöffnet. Über 80 Unternehmen, Vereine und Organisationen präsentierten sich mit offenen Betrieben, spannenden Mitmachaktionen, Technik zum Anfassen, Kinderprogrammen, Ausstellungen und einem vielfältigen kulinarischen Angebot. Die Besucherzahl fiel wegen der Hitze etwas geringer als erhofft aus.