Lichtenbol-Fescht in Albstadt: Ein Comeback mit extremer Hitze und vollem Programm

Nach Jahren der Pause zeigte das „Lichtenbol-Fescht“ die Vielfalt des Albstädter Gewerbegebiets. Trotz hoher Temperaturen machten die Beteiligten das Fest zu einem besonderen Erlebnis.
Nach vielen Jahren Pause wurde das „Lichtenbol-Fescht“ im Gewerbegebiet „Auf Lichtenbol“ wieder zum Leben erweckt. Organisiert von den dort ansässigen Unternehmen selbst, sollte das „Fescht für Alle“ zeigen, wie vielfältig das Gewerbegebiet ist, und Besucherinnen und Besucher jeden Alters begeistern. Doch ausgerechnet zum Auftakt spielte das Wetter nicht mit.