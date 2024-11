Lichteffekte und Elektronik: In Schramberg ertönt ein Orgelkonzert der besonderen Art

1 An der Späth-Orgel in der Heilig-Geist-Kirche konzertiert Mathias Rehfeldt Foto: Fritsche

In der Pfarrkirche Heilig Geist findet am Sonntag, 10 November, um 19 Uhr, ein Orgelkonzert von Mathias Rehfeldt mit multimedialen Effekten statt. Es soll Konzertbesucher und die jüngere Social-Media-Generation ansprechen.









Link kopiert



Bei den internationalen Organisten sind die Walcker-Orgel in der Pfarrkirche St. Maria und die Späth-Orgel in Heilig Geist als etwas Besonderes bekannt. „Wer als Organist auf sich hält, will mal in Schramberg spielen“, erklärte Vorstand Andreas Hettich vom Verein Schramberger Orgelkonzerte beim Pressegespräch mit unserer Redaktion zur kommenden Veranstaltung.