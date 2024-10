Im ehemaligen Grandhotel Waldlust geht es am Freitag, 8. November, ab 19 Uhr wieder kriminell zu: Gleich ein halbes Dutzend Autoren will sein Publikum das Grausen lehren. Die Autoren geben Kostproben aus ihren Beiträgen in der Anthologie „Schwarzwald morbid“, erschienen 2023 im Gmeiner-Verlag Meßkirch.

Die Dozentin und Lektorin Anne Grießer, in Freiburg tätig, hat die Sammlung der Kurzkrimis zusammengestellt. Am Leseabend wird die Herausgeberin selbst mit einer Geschichte auftreten. Freudenstadt wird vertreten von Sarah Tischer aus Igelsberg, deren Erstlings-Roman „Letzte Nacht in Baden-Baden“ dieser Tage erschienen ist, und von Bernd Leix, einem heimischen Schwarzwaldkrimi-Autor.

Lesen Sie auch

Ferner werden lesen: Anja Puhane aus Mönchengladbach, die zahlreiche Kurzgeschichten in Textsammlungen veröffentlicht hat, sowie Daniel Walter, Architekt, Grafikdesigner und Verfasser von Fachliteratur. Die Autorengruppe wird vervollständigt mit Joan Weng, einer promovierten Historikerin aus Ludwigsburg, die sich mit zahlreichen Publikationen und Auszeichnungen einen Namen gemacht hat.

Insgesamt listet der Band laut Verlagsankündigung „14 spannende, furchteinflößende und vergnügliche Krimis rund um die schönsten Lost Places im Schwarzwald“ auf. Appetit macht das Werk mit seinem Versprechen: „Schaurig-schön & faszinierend morbid“.

Waldlust-Pianist Sascha Faisst wird zwischen den kurzen Lesungsabschnitten am Flügel musikalisch unterhalten. Der Eintritt zur Lesung kostet 15 Euro. Karten sind im Vorverkauf bei der Buchhandlung Dewitz in Freudenstadt zu bekommen. Restkarten gibt es an der Abendkasse in der „Waldlust“.