Leser helfen: Wie Kinder im Landkreis Lörrach unter Armut leiden

Wenn in Familien im Landkreis Lörrach das Geld nicht mehr zum Leben reicht, leiden die Gesundheit von Kindern. Für diese Menschen leistet die Caritas wichtige Hilfe.
Der Caritasverband für den Landkreis Lörrach wird verstärkt mit dem Thema Kinderarmut konfrontiert, wie Susanne Sprengard, Leiterin des Fachbereichs Familie, Ruth Götzmann vom Fachbereich Soziale Dienste und stellvertretende Geschäftsführerin, sowie Josefine Al-Dulaimi, Sozialarbeiterin in der Offenen Jugendarbeit Efringen-Kirchen, in einem Gespräch mit unserer Zeitung an Beispielen verdeutlichen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas engagieren sich für Eltern und Kinder in Armutslagen, um deren Lebenssituation zu verbessern. Denn Armut hat negative Auswirkungen auf Bildung, Gesundheit, psychische Entwicklung und soziale Teilhabe.