Lernen fürs Leben: „Kindness“ ist in Wittershausen angesagt

Die Projektwoche der Grundschule im Vöhringer Teilort strahlt in die Öffentlichkeit hinaus – und nicht nur davon profitieren die Schüler.
Die Projektwoche für freundliches Miteinander strahlt in die Dorfgemeinschaft aus. Und mit Feuereifer beteiligten sich die Kinder der Grundschule Wittershausen an der Projektwoche zum Thema „kindness“ , also „Freundlichkeit“. Zum Abschluss verschönerten sie mit rund 20 Elternteilen das Schulgelände und üben sich fortan in der Frage: „Wie kann ich dir, mir und uns allen Gutes tun?“ Von zwei Aktionen profitierten der Kindergarten und das Angelika-Wössner-Stift Sulz.