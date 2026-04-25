Leinenzwang in Maulburg abgelehnt: Hundehalter nicht pauschal verurteilen

Ein Antrag auf Leinenzwang für Hunde wurde jüngst im Gemeinderat Maulburg abgelehnt.
Nicht durchsetzen konnte sich die Jagdgemeinschaft Dinkelberg mit ihrem Antrag auf Leinenzwang für Hunde während der Brut- und Aufzuchtzeit im Wald. Schon im Vorfeld der Sitzung regte sich aus den Reihen der Hundehalter deutlicher Widerstand. „Warum nur auf dem Dinkelberg?“, wurde beispielsweise gefragt. Die Rede war von Inkonsequenz und Pauschalisierungen, ja sogar von einem direkten Angriff der Jägerschaft, zu der man eigentlich ein gutes Verhältnis pflege.