Leichtathletik, „Süddeutsche“: Rapprich jubelt in Koblenz über Bronzemedaille

Einmal Bronze gibt’s für die Leichtathletik vom Oberrhein bei den „Süddeutschen“ der Aktiven und U18.
Die Leichtathletik im Bezirk Oberrhein hat wieder ein Sprinttalent in seinen Reihen. Gianluca Rapprich bestätigte sein Potenzial jüngst in Koblenz bei den Süddeutschen Meisterschaften, wo er sowohl über 100 als auch 200 Meter hervorragende Leistungen abrief. Das lässt für die vom 3. bis 5. Juli stattfinden Deutschen U18-Meisterschaften in Bochum hoffen. Der Wehrer hat bereits die DM-Normzeiten für beide Sprintstrecken erfüllt.