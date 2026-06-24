Leichtathletik, „Süddeutsche“: Rapprich jubelt in Koblenz über Bronzemedaille

Die Leichtathletik im Bezirk Oberrhein hat wieder ein Sprinttalent in seinen Reihen. Gianluca Rapprich bestätigte sein Potenzial jüngst in Koblenz bei den Süddeutschen Meisterschaften, wo er sowohl über 100 als auch 200 Meter hervorragende Leistungen abrief. Das lässt für die vom 3. bis 5. Juli stattfinden Deutschen U18-Meisterschaften in Bochum hoffen. Der Wehrer hat bereits die DM-Normzeiten für beide Sprintstrecken erfüllt.

Rapprich stellt Bestleistungen auf Bei den Süddeutschen glänzte Rapprich vor allem über 200 Meter. In seinem Zeitendlauf stellte er mit 22,16 Sekunden eine neue persönliche Bestzeit auf, war 13 Hundertstelsekunden schneller. Und nicht nur er, sondern auch seine Trainer und Förderer vom TV Wehr sind überzeugt, dass in dieser Saison noch mehr geht. Die 22,16 Sekunden bescherten dem neuen Sprintstern am oberrheinischen Leichtathletikhimmel im Endlauf Platz drei und damit die Bronzemedaille. Zur Silbermedaille fehlten im nur 15 Hundertstel. Fast eine Sekunde schneller war der neue Deutsche Meister. Ilik Timur (LAC Quelle Fürth) holte Gold in 21,24 Sekunden.

Über 100 Meter qualifizierte sich Gianluca Rapprich in 11,24 Sekunden zeitgleich mit dem Sieger Herbert Christoph (LG Eppstein-Kelkheim) für den Zwischenlauf. Im Zwischenlauf steigerte sich der Wehrer deutlich, lief als Dritter des dritten von vier Zwischenläufen in den Endlauf. Mit 11,08 Sekunden drückte er seine Bestzeit um zwölf Hundertstelsekunden. Rupprich war für den Endlauf qualifiziert, meldet sich aber ab. Den Titel sicherte sich Njikam Sidwell (ABC Ludwigshafen) in 10,70 Sekunden.

Koch und Kummle erreichen den Zwischenlauf

Die LG Hohenfels hatte den U18-Athleten Jan Koch in der Disziplin 100 Meter gemeldet. Koch qualifizierte sich in neuer persönlicher Bestzeit von 11,04 Sekunden für den Zwischenlauf, wo er in 11,62 Sekunden deutlich hinter seiner Vorlauf-Zeit zurückblieb und ausschied.

Auch Luan Kummle (TV Wehr), der bei den Männern startete, erreichte über 100 Meter in 11,29 Sekunden den Zwischenlauf. Dort musste er aber in 11,36 Sekunden die Segel streichen. Im Weitsprung und 6,40 Meter wurde der Wehrer bei den „Süddeutschen“ auf Platz 13 gewertet.