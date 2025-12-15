Leichtathletik in Albstadt: Zusätzliches Training gegen „Smartphone & Co“

Das neue Projekt des Leichtathletikverbandes wird an der Landessportschule Albstadt umgesetzt.
Die WM-Fünfte Sandrina Sprengel aus Grosselfingen träumt von Los Angeles 2028, die Hechinger Brüder Kelson und Clesio de Carvalho haben mit deutschen Meistertiteln und den ersten internationalen Einsätzen die ersten Schritte zur Weltklasse gemacht. Um Nachwuchstalente frühzeitig zu unterstützen, hat die Leichtathletik Baden-Württemberg (LABW) mit den U14-Talentteams ein neues Projekt auf den Weg gebracht.