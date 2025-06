Die Athleten kämpften im badischen Langensteinbach jedoch nicht nur mit den Gegnern, die Temperaturen taten das Übrige.

Über 800 Meter der U20 zeigte Mathias Kägu (TSG Balingen) einen couragierten Lauf. Anfangs an dritter Stelle übernahm er in der Schlussrunde die Führung und gewann seinen Zeitlauf in guten 2:04,75 Sekunden. In Endklassement aller Zeitläufe reichte dies zum sechsten Platz.

Klumpp verpasst Medaille

Larissa Klumpp (TSG Balingen) erwischte über die 400 Meter der U20 nicht den besten Tag. Mit 59,67 Sekunden blieb sie hinter den eigenen Erwartungen zurück, rannte aber dennoch auf den guten fünften Rang. Tags darauf über die 200 Meter war die Spritzigkeit zurück. Hier kam Klumpp mit guten 25,32 Sekunden im großen Feld von über 30 Läuferinnen auf den vierten Platz. Eine Medaille verfehlte sie nur knapp, bestätigte aber die Qualifikation für Deutschen Meisterschaften Mitte Juli in Bochum.

Erneut BW-Meisterin

Sina Stoll und Tim Lange vom TB Tailfingen traten jeweils in der Altersklasse U18 beim Hochsprung und bei den 100- sowie 110-Meter-Hürden an. Im Hochsprung sicherte sich Lange mit einer Höhe von 1,75 Metern den siebten Platz. Damit stellte er eine neue persönliche Bestleistung im Freien auf. Hingegen fand er im 110-Meter-Hürden-Lauf nach einem Strauchler an der ersten Hürde nicht in den Rhythmus und blieb mit 16,83 Sekunden fast eine Sekunde über seiner Bestzeit. Sina Stoll gewann mit einer Höhe von 1,73 Metern den Hochsprung der U18 und verteidigte so souverän den Titel als baden-württembergische Meisterin. Allerdings lief sie über 100 Meter Hürden mit einer Zeit von 16,49 Sekunden nicht an ihre Leistungen heran.

Neue persönliche Bestweite

Der TV Weilstetten war mit einigen Athletinnen und Athleten vertreten. Indira Strobel trat im Dreisprung an und belegte mit einer neuen Bestweite von 10,05 Metern den fünften Platz. Auch über die 200 Meter unterbot sie deutlich ihre Bestleistung wurde am Ende 21. unter 32 Läuferinnen.

Vereinsrekord in der Staffel

Zum Abschluss stand noch die 4x100-Meter-Staffel an. Helena Mayima, Marie Polstere, Milla Koch und Indira Strobel liefen mit 53,08 Sekunden einen neuen Vereinsrekord und kamen in der Endabrechnung auf Rang zehn.

Trickel stark

Camilo Arroyo Vogt startete im Hochsprung-Wettbewerb der U18. Seine Einstiegshöhe von 1,70 Metern übersprang er sicher. Über 1,75 benötigte er einen zweiten Versuch. Mit dieser Höhe belegte er den sechsten Platz. Für Jule Trickel ging es zunächst über die 100 Meter. Sie startete im zweiten von drei Vorläufen. Nach einem guten Start und einer guten Beschleunigungsphase musste sie auf den letzten Metern etwas abreißen lassen, kam aber in guten 12,74 Sekunden ins Ziel und qualifizierte sich für den B-Endlauf, auf den sie aber auf Grund des Kugelstoßens verzichtete.

Dort zeigte sie einer konstanten Serie über 10 Meter und verbesserte ihre Bestleistung im zweiten Versuch auf 10,88 Meter, die sie erneut im letzten Versuch auf gute 11,04 Meter steigerte. Damit belegte sie den guten vierten Platz.

Tags darauf ging es dann für zehn Hürdenläuferinnen in zwei Vorläufen um den Einzug ins Finale. Dort erreichte Trickel einen Zeit von 14,35 Sekunden und kam damit auf Platz vier. Im Speerwurf verbessert sie ihre Bestleistung auf 38,75 Meter und belegte den Silberrang.