Leichtathletik im Zollernalbkreis: Schnelle Läufer des TSV Straßberg

1 Simon Friedrich und Marc Meßmer liefen vorne mit. Foto: Friedrich Beim 32. Stuttgart-Lauf trotzen die Läufer aus Straßberg und Nusplingen dem Regenwetter.







Am vergangenen Wochenende fand der 32. Stuttgart-Lauf statt, bei dem Simon Friedrich und Marc Meßmer für den TSV Straßberg an den Start gingen. Der zehn Kilometer lange Rundkurs ging auf einer flachen Strecke durch Bad Cannstatt und Untertürkheim, bei Kilometer acht liefen die gut 3300 Läufer durch die MHP Arena. Simon Friedrich bewies erneut seine starke Form und belegte mit einer hervorragenden Zeit von 33:47 Minuten den 4. Platz in der Gesamtwertung. In seiner Altersklasse M35 sicherte er sich damit den 2. Platz.