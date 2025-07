Das Leibniz- Gymnasium empfing Gäste aus Illinois im Zuge eines Schüleraustausch in Rottweil. Das erwartet die Gäste in der kommenden Zeit.

20 Schüler aus der Nähe von Chicago sind derzeit am Leibniz-Gymnasium Rottweil zu Gast. Im Rahmen des Austauschprogramms wurden sie mit ihren deutschen Austauschpartnern im Historischen Ratssaal des Alten Rathauses von Oberbürgermeister Christian Ruf in Rottweil willkommen geheißen.

Seit 2023 gibt es den Austausch mit der Fenton High School, der durch den persönlichen Kontakt der Familie eines LG-Schülers zustande kam. Die Fenton Community High School liegt in Bensenville, einem Vorort von Chicago. Knapp 1500 Schülern zwischen 14 und 18 Jahren sind an der Fenton High School eingeschrieben, berichtet die Stadt Rottweil in einer Mitteilung.

Lesen Sie auch

Die Schule biete ein breites Spektrum an Kursen und außerunterrichtlichen Aktivitäten, darunter allein 14 Sportarten. Auch ein Schulchor, eine Theatergruppe, ein Wanderclub oder ein Club zum Erlernen von Gebärdensprache stehe unter anderem zur Wahl.

Gemeinsame Ausflüge

Zu Gast in Rottweil sind Schüler der 9., 10. und 11. Klasse. Neben gemeinsamen Programmpunkten wie dem Besuch des Europa-Parks und des Landtags in Stuttgart sind auch unterschiedliche Unternehmungen in Kleingruppen geplant, wie die Besichtigung des Atomkraftwerks in Leibstadt (Schweiz) oder den Besuch eines ehemaligen Konzentrationslagers.

OB Ruf erklärt die Aufgaben des Gemeinderats

Auch in den bilingualen Unterricht am Leibniz-Gymnasium dürfen die amerikanischen Gäste reinschnuppern, und bei einer Stadtführung lernte die Gruppe vor dem Empfang bereits den historischen Stadtkern kennen. Oberbürgermeister Ruf erklärte die Geschichte des Alten Ratssaals und stellte die Aufgaben des Gemeinderats und der Stadtverwaltung vor.

Unsere Empfehlung für Sie Rottweil 36 junge Amerikaner in der Stadt zu Gast Empfang: Abwechslungsreiches Programm

Auch die Aufgaben des Oberbürgermeisters waren Thema. Die Schüler zeigten sich interessiert und stellten viele Fragen. Nach zwei intensiven Wochen kehrt die Gruppe dann zurück nach Illinois.