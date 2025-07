Landstraße bei Todtnau: Auto prallt bei Todtnau in Felswand

Auto prallt bei Todtnau in Felswand

1 Ein Autofahrer kam bei Todtnau von der Straße ab und prallte in eine Felswand (Symbolfoto). Foto: Maximilian Müller Ein 63-Jähriger ist mit seinem Auto von der Landstraße bei Todtnau abgekommen und prallte in die Felswand. Laut Polizei blieb er unverletzt.







Ein Auto ist am Montag um 12.30 Uhr von der Landstraße 126 bei Todtnau abgekommen und mit einer Felswand. Der 63-jährige Fahrer war auf der Landstraße bergwärts in Richtung Notschrei unterwegs, als er am Ortsausgang von Muggenbrunn im Bereich einer langgezogenen S-Kurve ins Schleudern geriet. Er kam mit dem Auto ins Bankett, überfuhr einen Leitpfosten und kollidierte mit einer Felswand, heißt es weiter.