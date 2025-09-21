Landratsamt warnt: Gebäude brennt – Großeinsatz der Feuerwehr bei Bisingen

Feuerwehren aus mehreren Gemeinden rücken am Sonntagabend nach Bisingen-Wessingen aus. Dort brennt mindestens ein Gebäude.

Die Feuerwehr Bisingen ist am Sonntag gegen 18.10 Uhr nach Wessingen alarmiert worden.

Ersten Informationen vor Ort zufolge brennt mindestens ein Gebäude. Es gibt eine massive Rauchentwicklung.

In Wessingen, Bisingen, Zimmern, und Thanheim warnt das Landratsamt vor einer Geruchsbelästigung durch den Brand.

Eine Vielzahl an zusätzlichen Einsatzkräften von Feuerwehr und Rettungsdienst rückt derzeit nach Wessingen aus.

Neben Feuerwehr und Polizei rücken derzeit auch viele Kräfte des Rettungsdiensts aus. Foto: Kuster

Auch ein Helikopter der Landespolizei trifft gegen 18.50 Uhr ein und kreist um die Gemeinde neben der B 27.

Wir berichten weiter.