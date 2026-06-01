Landesliga Südbaden: Königsfeld schnappt sich vor dem Showdown Bruder eines Ex-Nationalspielers

Vor dem ersten Relegationsspiel zur Verbandsliga kassiert Königsfeld eine deutliche Niederlage. Für den FC Pfaffenweiler und den SV Aasen endet die Saison mit Erfolgserlebnissen.
Landesliga SBFV: Schnell aus den Köpfen bekommen muss der FCK die 0:7-Abfuhr beim SC Gottmadingen-Bietingen. Aus Sicht von Alexander Thumer, dem Sportlichen Leiter, hatte dies den Hintergrund, „dass wir nicht bei der Sache waren, es zu locker angegangen sind und natürlich klar war, dass wir die Mannschaft komplett auswechseln und die Leistungsträger schonen. Einige Spieler waren sowieso nicht da wegen Urlaub oder Terminen. Der Auftritt war natürlich nicht würdig, daran werden wir uns aber nicht messen“, weiß Thumer, „dass das am Donnerstag komplett anders laufen wird“.