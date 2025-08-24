Landesliga Staffel 3: SG Empfingen mit Siegtor in der Nachspielzeit

Beim Aufsteiger VfL Mühlheim haben sich die Empfinge schwer getan. Einen Rückstand drehte das Team noch in einen späten Erfolg.
VfL Mühlheim – SG Empfingen 2:3 (1:0). Der Aufsteiger aus Mühlheim wollte das 2:2 über die Zeit retten, doch eine Ecke in der Nachspielzeit machte den Plan zunichte. So war es der genesene Timo Theurer, der den Ball im Rückwärtslaufen noch per Kopf zum 3:2 Sieg ins lange Eck wuchtete, und für Jubel bei seinem Team und viel Enttäuschung bei den aufopferungsvoll kämpfenden Mühlheimern sorgte.