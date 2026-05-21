Landesliga Staffel 3: Endspurt im Abstiegskampf für den FC 07 Albstadt und Harthausen/Scher

Für die beiden Landesligisten geht es um alles. Der FC 07 Albstadt empfängt Pfullingen – der TSV Harthausen/Scher erwartet Empfingen.
FC 07 Albstadt – VfL Pfullingen (Samstag, 15.30 Uhr). Am 32. Spieltag der Fußball-Landesliga empfängt der FC 07 Albstadt den ehemaligen Verbandsligisten VfL Pfullingen. Nach dem überraschenden 2:1-Auswärtserfolg in Zimmern können die Blau-Weißen mit neuem Selbstvertrauen in das Duell gehen. „Nach diesem hart erkämpften Auswärtssieg wollen wir gegen Pfullingen jetzt nachlegen“, gibt Spielertrainer Samed Akbaba die Marschroute vor.