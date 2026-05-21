Landesliga Staffel 3: Endspurt im Abstiegskampf für den FC 07 Albstadt und Harthausen/Scher

FC 07 Albstadt – VfL Pfullingen (Samstag, 15.30 Uhr). Am 32. Spieltag der Fußball-Landesliga empfängt der FC 07 Albstadt den ehemaligen Verbandsligisten VfL Pfullingen. Nach dem überraschenden 2:1-Auswärtserfolg in Zimmern können die Blau-Weißen mit neuem Selbstvertrauen in das Duell gehen. „Nach diesem hart erkämpften Auswärtssieg wollen wir gegen Pfullingen jetzt nachlegen“, gibt Spielertrainer Samed Akbaba die Marschroute vor.

Einfach wird die Aufgabe allerdings nicht: Die Gäste haben nur eine ihrer vergangenen sieben Partien verloren und am vergangenen Wochenende die Scherkicker aus Harthausen eindrucksvoll mit 5:1 bezwungen. Mut macht aus Sicht der Zollernalbkicker auch das Hinspiel: Damals setzte sich der FC 07 Albstadt durch Treffer von Denis Mazrekaj und Samed Güngör mit 2:1 durch – ein Beleg dafür, dass die Blau-Weißen keineswegs chancenlos sind. Die Hoffnungen auf den Klassenerhalt sind allerdings nur noch minimal: Bei acht Punkten Rückstand auf das rettende Ufer und nur noch drei ausstehenden Spielen gleicht der Ligaverbleib einem kleinen Wunder.

Keine personellen Veränderungen

„Im Spiel in Zimmern hat die Mannschaft eine sehr gute Leistung gezeigt. In den verbleibenden Partien wollen wir noch einmal das Maximum herausholen“, betont Akbaba. Personell bleibt beim FC 07 alles beim Alten. „Es gibt im Vergleich zur Formation aus dem Spiel in Zimmern keine Veränderungen“, erklärt der Albstädter Übungsleiter kurz und knapp. TSV Harthausen/Scher – SG Empfingen (Samstag, 15.30 Uhr). Die gute Nachricht ist, dass Finn Locher wieder in den Spieltagskader zurückkehrt. Die Scher-Kicker haben aber nach wie vor einige angeschlagene Spieler. „Ich erwarte auf jeden Fall eine Reaktion von der Mannschaft auf die schwache erste Halbzeit gegen den VfL Pfullingen am zurückliegenden Wochenende“, schickt Spielertrainer Stefan Bach vorneweg.

„Wir haben noch drei Spiele und müssen absolut noch punkten, wenn wir die Klasse halten wollen“, so Bach. Die Konkurrenz vom SSC Tübingen und vom SV Seedorf hat jeweils 31 Punkte auf dem Konto. Harthausen kann 27 Punkte vorweisen, hat aber noch eine Partie weniger bestritten. „Klar ist die SG Empfingen jetzt ein Brocken. Im Heimspiel möchten wir aber was mitnehmen. So werden wir das Spiel gegen den Tabellenzweiten auch angehen. Ich freue mich auf die Partie und freue mich auch Alexander Eberhart wiederzutreffen.“ Die Rechnung ist einfach: „Durch die Ergebnisse der beiden Konkurrenten in der Vorwoche ist der Abstand wieder etwas angewachsen, deshalb sind wir in der Pflicht. Wir haben noch drei Endspiele. Wir werden alles dafür tun, dass wir bereits am Samstag etwas Zählbares in Harthausen behalten“, so Spielertrainer Bach kämpferisch.