„Lahr tanzt“ auf dem Marktplatz: Besucher tanzen sich in einen Rausch

Das Fest „Lahr tanzt“ ist angekommen. Besonders als es dunkler wurde, steppte auf dem sehr gut besuchten Marktplatz am Samstag der sprichwörtliche Bär.
Vor dem Auftritt der Band „Ultimo“ brachte es Nic Wilhelm vom Mitveranstalter Rockwerkstatt auf den Punkt. Am Mittag gegen 15 Uhr hatte das Pflaster auf dem Marktplatz 55 Grad. Die Hitze ist Rekord in Lahr. Das Vorhaben der vielen ehrenamtlichen Helfer (wir haben das Konzept hinter „Lahr tanzt“ ausführlich in der vergangenen Woche vorgestellt) war also ambitioniert und schweißtreibend: Galt es doch, die Bühne und alle anderen Arrangements nach dem Ende des Marktes aufzubauen.