Alarm an der Albert-Schweitzer-Schule in Villingen

4 An der Albert-Schweitzer-Schule in Villingen wurde ein Alarm ausgelöst. Die Lage ist noch unklar, die Polizei in voller Ausrüstung vor Ort. Foto: Marc Eich

An der Albert-Schweitzer-Schule in Villingen wurde eine Alarmsituation ausgelöst. Die Polizei ist vor Ort, die Lage noch unklar. Hinweise auf ein Verbrechen gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht.









Am Dienstagnachmittag wurde an der Albert-Schweitzer-Schule Alarm ausgelöst. Die Lage ist zum Zeitpunkt noch unsicher. Wie das Polizeipräsidium in Konstanz mitteilte, müsse die Alarmsituation erst noch bestätigt werden.