La belle mariée in Schwenningen: Wie Unternehmermut zum Erfolg führt

1 Blicken auf dreieinhalb erfolgreiche Anfangsjahre von La belle mariée zurück: die Geschäftsführerinnen und Freundinnen Nikol Konta und Romina Auer. Foto: Mareike Kratt

Seit fast dreieinhalb Jahren gibt es im E-Werk das La belle mariée. Die Inhaberinnen Nikol Konta und Anita Auer zeigen, wie das Brautmodenstudio mit Blick auf die problematische Einzelhandelsentwicklung in Schwenningen läuft.









Link kopiert



Eigentlich noch mitten in der Corona-Krise haben Nikol Konta und Romina Auer den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und im zweiten Stock des E-Werks in zentraler Lage zwischen Markt- und Muslenplatz ein Brautatelier eröffnet. „Seitdem haben wir schon echt was auf die Beine gestellt“, sagt Romina Auer und blickt zufrieden auf die drei Anfangsjahre von La belle mariée. Doch die Pandemie sollte nicht die einzige Krise bleiben, die die beiden Unternehmerinnen seither durchlaufen mussten.