Kurs in Hüfingen: Gegen Demenz gibt es kein Mittel, gegen Muskelabbau schon

19 Frauen und drei Männer lernen in einem Vorbereitungskurs, wie sie alten Menschen am besten helfen können. Es geht um Prävention, Ängste und auch um fehlende Fahrtüchtigkeit.
Schulungsabend im Hüfinger Nachbarschaftskurs. Wann ist man alt? Den 19 Frauen und drei Männern fällt einiges ein: Wenn man in der Gesellschaft nicht mehr mitkommt; wenn man seinen Lebensmut verloren hat; wenn man merkt, dass man nicht mehr alles selbst erledigen kann, wenn man sich alt fühlt, oder wenn die Umwelt einen als alt empfindet.