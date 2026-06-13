Kurioses Gefährt: Mit dem Velomobil von Mannheim nach Lörrach

In den Straßen Lörrachs zieht er die Blicke auf sich, dabei fährt er doch nur Rad: Karl Stellwagen berichtet, wie es ist, mit einem Velomobil unterwegs zu sein.

Karl Stellwagen ist es gewohnt, dass sich die Leute nach ihm umdrehen, wenn er mit seinem Velomobil unterwegs ist. Mit dem kuriosen Gefährt zieht der 72-Jährige unweigerlich die Blicke auf sich. Dabei handelt es sich im Grunde um nichts weiter als ein Fahrrad mit einer geschlossenen Verkleidung. Kaum zu glauben: Sein Velomobil der Marke Milan wiegt nur 24 Kilo.

Milan wiegt nur 24 Kilo Dass Stellwagen mit seinem Velomobil vor der Brauerei Lasser anzutreffen ist, hat folgenden Grund. Zusammen mit weiteren fünf Personen aus Mannheim ist er auf einer Radtour unterwegs.

Am heutigen Ziel Lörrach kehren die Radfahrer zum Abendessen im Brauerei-Gasthaus ein. Kennengelernt haben sich die sechs in einer Ü-55-Wohnanlage in Mannheim. Das gute Miteinander dort – es handelt sich um ein innovatives Wohnprojekt auf dem sogenannten Spinelli-Areal, einem ehemaligen Militärgelände – lebe auch von gemeinsamen Unternehmungen der Bewohner, erklärt Stellwagen. Auch ein gemeinsamer Fitnessraum, eine Bibliothek sowie ein Ferien-Apartment für Kinder, die zu Besuch kommen, gehören dazu. Im vergangenen Jahr fuhr die Gruppe durchs Altmühltal, dieses Mal ging es von Freiburg über Titisee-Neustadt und Lörrach zurück nach Freiburg.

Von Mannheim bis Lörrach fährt er mit Muskelkraft: Karl Stellwagen in der Lörracher Wallbrunstraße. Foto: Beatrice Ehrlich

Während seine Tour-Kollegen auf E-Bikes unterwegs sind, bewegt sich der Rentner mit reiner Muskelkraft fort. Beim Aufstieg nach Titisee sei er kräftemäßig an seine Grenzen gestoßen. Seinen Mitradlern auf ihren E-Bikes sei es kaum besser gegangen, lacht er.

Alles mit Muskelkraft

Und während die anderen im Zug die Heimfahrt angetreten haben, fährt er mit dem Velomobil über Straßburg die gesamte Strecke wieder nach Hause nach Mannheim. Ebenso hat er es schon bei der Herfahrt gehandhabt: Die anderen fuhren Zug, er Rad. Per GPS erstellt er über sein Handy die Fahrtroute. Um es aufzuladen, sind vorne am Velomobil kleine Solarpanels angebracht.