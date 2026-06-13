Kurioses Gefährt: Mit dem Velomobil von Mannheim nach Lörrach

In den Straßen Lörrachs zieht er die Blicke auf sich, dabei fährt er doch nur Rad: Karl Stellwagen berichtet, wie es ist, mit einem Velomobil unterwegs zu sein.
Karl Stellwagen ist es gewohnt, dass sich die Leute nach ihm umdrehen, wenn er mit seinem Velomobil unterwegs ist. Mit dem kuriosen Gefährt zieht der 72-Jährige unweigerlich die Blicke auf sich. Dabei handelt es sich im Grunde um nichts weiter als ein Fahrrad mit einer geschlossenen Verkleidung. Kaum zu glauben: Sein Velomobil der Marke Milan wiegt nur 24 Kilo.