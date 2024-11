Kunstausstellung in Dormettingen: Fotorealistik trifft auf Abstraktion

Kunstausstellung in Dormettingen

1 Henry Smith (Mitte) und Sarah Schmidt stellen ihre Gemälde ab Sonntag, 10. November, im Dormettinger Rathaus aus. Für Anton Müller ist es die letzte Kunstausstellung, die er als Bürgermeister mitorganisiert. Foto: Holderied

Heinrich Schmidt und Sarah Schmidt stellen vom 10. November bis zum 24. November einige ihrer Werke im Rathaus in Dormettingen aus. Die Besucher erwartet außerdem Fingerfood, musikalische Untermalung und besondere Aktionen.









Präzise Fotorealistik trifft auf abstrakt-dynamische Kunst: In der Kunstausstellung im Dormettinger Rathaus treffen Gegensätze aufeinander. So unterschiedlich die Werke der beiden Künstler sind, so viele Gemeinsamkeiten verbinden sie: Heinrich Schmidt, der unter dem Namen Henry Smith abstrakte Gemälde malt, ist mit Sarah Schmidt verheiratet. Beide sind im Brotberuf Lehrer und malen leidenschaftlich gerne – nur auf unterschiedliche Art und Weise.