Kunst in Weil am Rhein: Gemälde und Fotos im Dialog in gemeinsamer Ausstellung

Die Malerin Susanne Lübke und der Fotograf Hanspeter Weiß haben ihre Arbeiten im Hausgarten ausgestellt.
Dass ein langsam gewachsener Plan der Nachbarn so ein großer Erfolg wird, haben sie in ihren kühnsten Träumen nicht gedacht. War der Samstag noch von wechselhaftem Wetter geprägt, was ein verkürzen der Öffnungszeit mit sich brachte, entschädigte der Sonntag mit strahlendem Sonnenschein und es fanden sich rund 100 zuerst neugierige und dann restlos begeisterte Besucher in der Talstraße ein. Was auch beweist, dass die beiden keine Unbekannten in der Region sind.