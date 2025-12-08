Kunst in Schramberg: Warum diese Schwarzwald Marie keinen schwarzen Bollenhut trägt

Die Schwarzwald Marie ist in vieler Munde – doch schon vor der Playmobil-Figur hat sich Künstlerin Sabine Gerger mit dem Thema auseinandergesetzt.
Sie trägt einen roten Bollenhut, heißt Marie und wird von Seppi begleitet, ebenfalls in Schwarzwälder Kinzigtal-Tracht. Aber müsste die Marie, sollte sie verheiratet sein, nicht einen schwarzen Bollenhut tragen? „Nein,“ sagt Sabine Gerger, die vor rund zehn Jahren ihre erste Figur gestaltet hat, „Marie sei nicht verheiratet und Seppi ihr Lebensgefährte, deswegen trage sie den roten Bollenhut.“