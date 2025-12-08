Kunst in Schramberg: Warum diese Schwarzwald Marie keinen schwarzen Bollenhut trägt

Die Schwarzwald Marie ist in vieler Munde – doch schon vor der Playmobil-Figur hat sich Künstlerin Sabine Gerger mit dem Thema auseinandergesetzt.

Sie trägt einen roten Bollenhut, heißt Marie und wird von Seppi begleitet, ebenfalls in Schwarzwälder Kinzigtal-Tracht. Aber müsste die Marie, sollte sie verheiratet sein, nicht einen schwarzen Bollenhut tragen? „Nein,“ sagt Sabine Gerger, die vor rund zehn Jahren ihre erste Figur gestaltet hat, „Marie sei nicht verheiratet und Seppi ihr Lebensgefährte, deswegen trage sie den roten Bollenhut.“

Als die Schrambergerin, die seit einigen Jahren in Eschbronn wohnt, mit ihrer Kunst angefangen hat, hatte sie im ZDF-Fernsehgarten eine Sendung gesehen, bei der gezeigt wurde, wie Silikonformen für eine Modelliermasse hergestellt werden. Dies hatte sie noch am gleichen Tag ausprobiert.

Nach ihrer Katze, die sie anfänglich in allen Farben bemalt hatte und auch unter dem Markennamen „Sissis“ eintragen ließ, folgten weitere Tiere wie Hund und Maus – auch letztere gibt es übrigens als typische Schwarzwälderin von Sabine Gerger.

Schon lange im Programm

Die Marie allerdings mit dem Bollenhut gehörte schon früh zu ihrem Repertoire der Gipsfiguren, die Gerger jeweils selbst aufwendig bemalt, während Hund Seppi mit dem typischen Schwarzwälder Hut erst vor zwei Jahren dazustieß.

Ausgebildete Kerammalerin

Schon in der Schule war Kunst eines ihrer Lieblingsfächer. Und bei einer Besichtigung der damaligen Schramberger Majolika–Fabrik sei sie so begeistert gewesen, dass sie sich mit 16 Jahren dort bewarb und bis zu deren Schließung dort als Kerammalerin tätig war.

Individuell gestaltet

Nach dem Gießen ihrer Figuren wartet Gerger bis diese ausgehärtet ist. Dann folgt das Schleifen, um Unebenheiten auszuglätten. Erst dann kann diese bemalt werden. Jedes Tier sei individuell gestaltet, sie benutze keine Vorlage, so Gerger in einem Gespräch mit unserer Redaktion. Bei der Farbwahl und dem Muster gehe sie auch auf Kundenwünsche ein.

Info

Beim Weihnachtsmarkt in Königsfeld

ist Sabine Gerger am Samstag, 13. Dezember, von 11 bis 19 Uhr mit einem Stand vor Ort.