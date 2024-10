„Kultur im Dobel“ in Freudenstadt: Musikalische Späße über die Rente

1 Die Drei von „Berta Epple“ (von links): Karl Albrecht Fischer, Gregor und Veit Hübner. Foto: Monika Schwarz

Einen vergnüglichen Abend mit wunderbarer Musik – aber eben nicht nur – bescherte das künstlerische Trio „Berta Epple“ den Besuchern im vollbesetzen Stadthaus bei „Kultur am Dobel“.









Link kopiert



„Die Rente ist sicher“ lautete der Name des Programms, das gespielt wurde. Zum Inhalt der gezeigt wurde, hätten aber auch völlig andere Titel wie beispielsweise „Ode an den Kartoffelsalat“ genauso gut gepasst. Die Vielseitigkeit der Künstler und des Programms, die sich schon vor dem ersten Ton allein schon in der Vielzahl der auf der Bühne aufgebauten Instrumente widerspiegelte, lässt sich in einem Satz eigentlich sowieso nicht zusammenfassen. Deshalb war im Grunde auch egal, was darüber steht. Viele der Besucher waren gekommen, weil sie „Berta Epple“ bereits aus vergangenen Auftritten in Freudenstadt kannten und deshalb wussten, was sie erwarten durften.