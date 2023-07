1 In der Waldtorstraße leiden Geschäftsinhaber, Gastronomen und Anwohner unter dem Verkehrsversuch. Foto: Terkowsky

Mehr Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Innenstadt - das ist das erklärte Ziel des Verkehrsversuchs, der seit Juli läuft. Doch bereits drei Wochen später knirscht es gewaltig – bei Autofahrern und Anliegern. Existenzen sind bedroht.









Valerie Schittenhelm wohnt mitten in der Stadt und arbeitet in der mobilen Pflege. Ihr Job ist geprägt von Zeitdruck, und der verträgt sich so gar nicht mit der neuen Verkehrsführung, die sich die Planer im Rathaus ausgedacht haben. Ihre Route startet sie vom Münster aus, sie richtet sich nach den Wohnorten der Patient. Kurze Strecken bedeuten Zeitersparnis, denn Zeit hat man in der Pflege ohnehin nicht. „Ich war innerhalb von wenigen Minuten auf meiner Strecke, jetzt brauche ich allein 20 Minuten, bis ich hier raus bin“, erzählt Schittenhelm aufgebracht.