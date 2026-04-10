Krise bei Aumovio: Müssen Mitarbeiter am Standort Villingen bald auf Geld verzichten?

Die Krise beim Automobilzulieferer Aumovio trifft nun auch den Standort Villingen. Das Unternehmen und die Gewerkschaft haben Verhandlungen aufgenommen. Was dahinter steckt.
Die erst kürzlich von Continental abgespaltene Automotive-Sparte Aumovio steckt in der Krise. Erst im Januar hatte das börsennotierte Unternehmen angekündigt, wegen des schwierigen Automarktes bis Ende 2026 weltweit bis zu 4000 Stellen in Forschung und Entwicklung zu streichen. Kurz darauf kam die Ankündigung, dass möglicherweise auch Standorte in Gefahr sind.